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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İsmail Hakkı Demir   | 21.06.2020
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının olduğu iki büyük depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (KASKİ) ait tankerler de yangına müdahale eden ekiplere su ikmali yaptı.

112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde, trafik güvenliği de sağlandı. 

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.

Başkan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hem itfaiye hem de KASKİ ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını itfaiye ekiplerinin bildirdiğini aktaran Güngör, "Tam kadro buradayız. İnşallah en kısa zamanda söndüreceğiz." dedi.

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