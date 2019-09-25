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Türkiye

Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Bakü'de gerçekleştirdiği tatbikatta atışların yapıldığı görevler icra edildi.

Ruslan Rehimov   | 25.09.2019
Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Bakü

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti. Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

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