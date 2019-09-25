Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Bakü'de gerçekleştirdiği tatbikatta atışların yapıldığı görevler icra edildi.
Bakü
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti. Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.
Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.