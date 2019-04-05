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Kadın cinayeti istatistikleri rapora yansıdı

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Dünya ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri ve Analizler" raporu yayınlandı.

Cankut Taşdan   | 05.04.2019
Kadın cinayeti istatistikleri rapora yansıdı

Ankara

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak koordinesinde, Doç.Dr. Coşkun Taştan ve Araştırma Görevlisi Aslıhan Küçüker Yıldız tarafından hazırlanan ve 46 sayfadan oluşan raporda, dikkati çeken istatistikler yer aldı.

Rapora göre, Türkiye'de son 3 yılda 932 kadın cinayete kurban gitti. En çok cinayet İstanbul, Ankara ve İzmir'de işlenirken, faillerin ve maktullerin yüzde 46'sının ilkokul mezunu olduğu belirlendi.

Kadın cinayetlerinin yarısından fazlası ateşli silahlarla gerçekleşti. Bu silahların yüzde 83'ünün ruhsatsız olduğu belirlendi. Bu rakamı yüzde 31,9 ile kesici ve delici aletler takip etti.

Kadın cinayetlerinin 72,8'i konut ve metruk binalarda, yüzde 15'i ise sokak ortasında işlendi.

Her yaşta kadın hedef oldu

Cinayete kurban giden kadınların yaş ortalamaları ise her yaşta kadının hedef alındığını ortaya koydu.

Rapordaki verilere göre, cinayete kurban giden her dört kadından biri 26-35 yaş aralığındayken, son 3 yıldaki cinayetlerde en yaşlı kurban 88, en genci ise henüz bir yaşına bile basmamış bir bebek oldu.

En çok cinayet cuma günü işlendi

Rapora göre, kadın cinayetleri en çok cuma günleri işlendi. Perşembe ve pazartesi takip eden günler olurken, eylül ve aralık ise kadın cinayetlerinin en yoğun işlendiği aylar olarak raporda öne çıktı.

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