Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de, İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüsün, şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kenan Irtak,Metin Tokgöz   | 26.07.2020
Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Orhan A. yönetimindeki 34 EN 4133 plakalı otobüs, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Kadıköy istikametine seyrederken, yolun karşısına geçerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önündeki duvara çıktı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan, otobüs şoförü ile 4 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle çekilerek duvar üzerinden indirildi. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik daha sonra normale döndü.

İstanbul Valiliğinden açıklama 

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Orhan A. (52) kontrolündeki otobüsün, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Kadıköy istikametine seyir halindeyken şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan kültür merkezinin önündeki kaldırıma çıkması sonucu olayın meydana geldiği, başka araç ya da vatandaşın zarar görmediği, otobüste bulunan 4 yolcu ve şoförün hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Madagaskar Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçerek tedavi merkezleri açıyor
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi

Benzer haberler

Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş: 55 gözaltı