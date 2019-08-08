Euro
6.17
Dolar
5.49
BIST 100
98,129.06
Altın
1,497.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor TFF Başkanı Özdemir, "2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Doğan Babacan Yaz Semineri"nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Türkiye

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.

Levent Kişi   | 08.08.2019
Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalya

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.

Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu "07" numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi." ifadeleriyle paylaştı.

Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

'Türkiye futbol pazarı Avrupa için çok ucuz'

Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor

Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı

Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı

Jennifer Lopez Antalya'dan ayrıldı

Jennifer Lopez Antalya'dan ayrıldı
Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı esti

Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı esti