Euro
9.08
Dolar
7.38
BIST 100
1,479.91
Altın
1,894.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu

Ülke genelinde kaçak-sahte içki operasyonu yapan jandarma ekipleri, 8 kilo 520 gram esrar, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara ve 13 bin 491 kilogram tütün ele geçirdi.

31.12.2020
Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak-sahte içki satışına engel olunması ve genel sağlığın korunması amacıyla ülke genelinde 29 Aralık'ta "Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte İçki Uygulaması" yapıldı.

13 bin 660 jandarma personelinin katıldığı uygulama kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde, 114 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 16 bin 494 umuma açık iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, eksiklik ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle 18 iş yerine işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 249 kişi yakalandı, çeşitli nedenlerle 48 kişi gözaltına alındı, biri çocuk 8 kayıp kişi bulundu.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 8 kilo 520 gram esrar, 17 gram eroin, 253 gram sentetik uyuşturucu, 34 sentetik uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 tabanca, 11 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 225 fişek, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara, 13 bin 491 kilogram tütün, 1210 puro, 190 bin 300 makaron, 7 makaron makinesi, 232 sahte bandrol ve 399 cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kanada'da Kovid-19 ölümleri 15 bini geçti
ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak

Benzer haberler

Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu

Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı

Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu