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Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu

Antalya'da, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 80 keçiyi drone kullanarak bulup sahibine ulaştırdı.

Gülsem Adam   | 08.07.2019
Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu

Antalya

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesindeki Kepir mevkisinde ormanlık alanda 80 keçisini otlatan Özgür Can uyuya kaldı. Uyandığında keçileri bulamayan Can, jandarma ekiplerinden yardım istedi

Ekipler havanın kararmasıyla gece görüşlü drone kullandı. Vücut ısılarından keçilerin Kepez ilçesi Başköy Mahallesi yakınlarında olduğunu belirleyen ekipler, 80 keçiyi bulunduğu yerden alıp sahibine teslim etti.

Keçilerini bulan jandarma ekiplerine sarılarak teşekkür eden Can'ın, 15 gün önce annesine ait evi satıp sermaye yaptığı parayla 80 keçiyi aldığı öğrenildi.

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