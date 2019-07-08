Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu
Antalya'da, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 80 keçiyi drone kullanarak bulup sahibine ulaştırdı.
Antalya
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesindeki Kepir mevkisinde ormanlık alanda 80 keçisini otlatan Özgür Can uyuya kaldı. Uyandığında keçileri bulamayan Can, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler havanın kararmasıyla gece görüşlü drone kullandı. Vücut ısılarından keçilerin Kepez ilçesi Başköy Mahallesi yakınlarında olduğunu belirleyen ekipler, 80 keçiyi bulunduğu yerden alıp sahibine teslim etti.
Keçilerini bulan jandarma ekiplerine sarılarak teşekkür eden Can'ın, 15 gün önce annesine ait evi satıp sermaye yaptığı parayla 80 keçiyi aldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.