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Jandarma 601 şüpheliyi parmak izinden tespit etti

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017'den bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 zanlının belirlenmesine katkı sağladı.

Orhan Onur Gemici   | 06.04.2019
Jandarma 601 şüpheliyi parmak izinden tespit etti

Ankara

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017'den bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı kriminal laboratuvarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2017'de Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, olayların aydınlatılmasında önemli bir görevi yerine getiren Parmak İzi İnceleme Timi oluşturuldu.

Söz konusu tim, 2017'den itibaren meydana gelen 175'i terör olmak üzere, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 zanlının belirlenmesine katkı sağladı.

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