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İznik'te geç Roma dönemine ait mezar bulundu

Bursa İznik'de daha önce lahit bulunan ve kamulaştırılarak kazı çalışmalarına başlanan bölgede, geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezara rastlandı.

Şenol Poyraz   | 12.07.2019
İznik'te geç Roma dönemine ait mezar bulundu

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bölgede yapılan kazıda, pişmiş topraktan yapılmış bir mezar daha bulundu.

Hisardere Mahallesi yolunda definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların bulunduğu, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılan bölgede arkeolojik kazılara yeniden başlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç koordinesinde, Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede, İznik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazıda, geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı.

Pişmiş topraktan yapılmış mezarın içinde değerli bir eşyaya rastlanmadığı, iki insana ait iskeletler bulunduğu öğrenildi.

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