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İzmir'in plajları atlı polis birliklerine emanet

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'de sahillerde, polis atlı birlikleri denetim yapmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen tırlar içinde ilçelere götürülen atlar, plajlardaki vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Mustafa Güngör   | 05.07.2020
İzmir'in plajları atlı polis birliklerine emanet Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Yaz aylarıyla birlikte hareketliliğin arttığı plajlarda ek tedbirler alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı.

Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler de sahaya indi.


Kumsallarda 2 ve 4'erli ekipler olarak denetim yapıp devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçip olaylara da anında müdahale ediyor.

Atlı birlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Atlar tırlarla ilçelere taşınıyor

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı devriyeleri halkın yoğun olduğu alanlarda kullandıklarını söyledi.

Atlı birliklerin özellikle maçlarda, toplumsal olaylarda ve yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda görev yaptığını kaydeden Alan, Emniyet Genel Müdürlüğünün gönderdiği tırla artık atların ilçelere de götürülebildiğini anlattı.

Alan, İzmir'in turizmde Türkiye'nin öncü merkezlerinden olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Başta Çeşme, Seferihisar, Urla, Aliağa, Dikili ve Foça olmak üzere 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler devriyeye başladı. Halkın yoğun olduğu, aracın girmediği yerlerde yazın güvenlik hizmeti vereceğiz. Pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında atlı birlikleri kullandık. Normalleşmenin başlamasıyla beraber vatandaşlarımız daha yoğun sokağa çıkmaya başladılar. Bununla ilgili sosyal mesafe, maske gibi konularda da gerekli ikazları yapıyoruz. Çeşitli asayiş olaylarında atlı devriyelerimiz İzmir'imize güvenlik hizmeti vermeye devam edecek."

Köpekli birliklerin de aynı şekilde devriye görevi yaptığını bildiren Alan, Yunus ve Martı polis ekiplerinin de turistik bölgelerde asayiş hizmeti verdiğini sözlerine ekledi.


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