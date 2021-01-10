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İzmir'deki depremin ardından DASK'tan 224 milyon TL'lik ödeme

İzmir ve çevre illerden, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 24 bin 518 Zorunlu Deprem Poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 10.01.2021
İzmir'deki depremin ardından DASK'tan 224 milyon TL'lik ödeme

İstanbul

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) 24 bin 518 hasar ihbarı yapılırken, sonuçlanan başvurular için yaklaşık 224 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DASK'ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hasar ihbarlarını aldı ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmeleri yaptı. Sonuçlanan başvurular için DASK, ödemelerini yapmaya devam ediyor.

7 Ocak itibarıyla İzmir ve çevre illerden, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için yapılan hasar ihbarı sayısı 24 bin 518'e ulaştı. Depremin ardından DASK tarafından yaklaşık 224 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 

İzmir'de depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 61,40'a yükseldi

DASK istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 56,70'i, yani 10 milyonu aşkın konut için deprem sigortası yaptırıldı.

Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 68,20'lik oranla 4 milyon 100 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara'yı, yüzde 56,70 ile Ege, yüzde 52,30 ile İç Anadolu, yüzde 50 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,50 ile Akdeniz, yüzde 45,80 Güneydoğu Anadolu ve yüzde 44,60 ile Karadeniz takip ediyor.

İzmir'deki 1 milyon 120 bin 220 konuttan 687 bin 386'sının Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Depremin ardından İzmir'de depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 61,40'a yükseldi.

Hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezine

DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, 30 Ekim ve sonrasında gerçekleşen İzmir depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi.

Bu arada, hasar ihbarları, AloDask125 çağrı merkezi veya "www.dask.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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