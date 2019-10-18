İzmir'de yük treni raydan çıktı
İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 7 vagonlu yük treni Şehitler Caddesi'nde raydan çıkarak devrildi.
İzmir
İzmir'in Konak ilçesinde yük treni raydan çıktı.
Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan olmadı, seferlerde de aksama yaşanmadı.
TCDD yetkilileri ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şehitler Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.