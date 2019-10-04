İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İzmir
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.