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İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam kararı aldı.

Tezcan Ekizler   | 23.11.2020
İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Kasım ayı 7'nci Olağan Meclis Toplantısı, Fuar Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.

21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 26,75 zam yapıldığını söyledi.

2021 yılında suya yüzde 15 zam yapacaklarını anlatan Soyer, "Nasıl yüzde 70'lere varıldı anlamadım. Temmuz ayında bir zam yapılacaksa oturulur konuşulur. Körfezin yüzülebilirliği ile ilgili tespit edilen rakam ışık geçirgenliği yüzde 75.83, oksijen miktarı 5,71 miligram/litre olmuş. Bu, körfezin temizlenmekte olduğunun göstergesi. Biz derelerin çıkış noktasındaki çamurları temizledik. Körfezin temizlenmesinde büyük etki yarattı." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise suya yapılacak yüzde 15 oranındaki zammı eleştirdi.

Tunç Soyer'in seçilmesinin ardından suda yüzde 7 civarında bir indirim yaptığını hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"Çünkü popülizm yapıldı. 6 ay sonra suya bir zam yapıldı. Bu yıl 1 Ocak ve 1 Eylül'de yapılan zam toplam yüzde 40-45 civarında. Bu yetmedi önümüzdeki yıl için bir planlama yapıldı. Ne kadar? 1 Ocak 2021 itibarıyla yüzde 15, ardından 15 Temmuz itibarıyla de yüzde 10 civarında zam yapılıyor. Bu 2 yıllık süreç içinde suya yapılan zam oranı toplam yüzde 70. Elinizi vicdanınıza koyun."

Özgür Hızal, İZSU'nun 3 milyar liralık devasa bir bütçeye sahip olmasına rağmen iyi yönetilmediğini, yaz aylarında kentin bir çok ilçesinde çeşmelerden su akmadığını savundu.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de İZSU'nun kent için önemli bir kuruluş olduğunu, ancak körfezdeki koku ve kanalizasyon gibi gibi birçok sorunun devam ettiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ise "Körfez kirli değil. Körfeze kirli demiyoruz, çünkü bakanlığın standartlarına baktığınızda sahip olduğu değerlerden dolayı kirlilikten söz edilemiyor." ifadesini kullandı.

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