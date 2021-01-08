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İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde saman balyaları taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

Yusuf Soykan Bal   | 08.01.2021
İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

İzmir

İzmir'in Konak ilçesinden Balçova istikametine giden Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki saman balyaları yüklü 33 CDE 73 plakalı tır, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.

Alt geçide sıkışan tırın üstündeki saman balyalarının bir kısmı döküldü.

Polis ekiplerince, dökülen balyalar nedeniyle tek şeride düşen yolda güvenlik önlemi alındı.

Çevreye dağılan saman balyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

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