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Türkiye

İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Halil Fidan   | 24.12.2020
İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Serkan Karadirek'in kullandığı 42 DSY 79 plakalı büro malzemeleri yüklü kamyon, Beyaz Evler Mahallesi 6. Sanayi Sitesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç burada bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavzada yaralanan sürücü Karadilek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bazı ağaçların zarar gördüğü kazada devrilen kamyon ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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