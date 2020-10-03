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İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haydar Toprakçı   | 03.10.2020
İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Pınarcık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

2 helikopter ve 5 arazözle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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