İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Pınarcık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
2 helikopter ve 5 arazözle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.