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İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 21 sığınmacı kurtarıldı.

Halil Fidan   | 23.01.2021
İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

Izmir

Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 21 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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