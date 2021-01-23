İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 21 sığınmacı kurtarıldı.
Izmir
Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.
Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 21 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.