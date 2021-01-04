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İzmir'de kuvvetli yağış bekleniyor

İzmir'de bu gece kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Halil Şahin   | 04.01.2021
İzmir'de kuvvetli yağış bekleniyor

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak. 

Açıklamada, İzmirlilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

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