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İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ'nün yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Yusuf Şahbaz   | 22.01.2020
İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı

Izmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi. 

İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.


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