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İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi devam ediyor

İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılan 14 kedinin tedavisinin Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniği'nde sürdüğü bildirildi.

Ali Korkmaz   | 05.11.2020
İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilki 75, sonuncusu 100 saat sonra kurtarılan kediler, enkazdan çıkarıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale ekiplerinin nakil araçlarıyla Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan, kedilerin birçoğunun durumunun iyiye gittiğini ve ortopedik sıkıntılarının olmadığını bildirdi.

Enkazdan kurtarılanların yanı sıra enkaz çevrelerinden alıp tedavi ettikleri kedilerin de olduğunu kaydeden Ziyan, "Kedilerin sahiplenilmesi konusunda, sağ olsun İzmirliler büyük bir duyarlılık gösterdi. Tedavileri tamamladıktan sonra sahipleri tarafından belli bir süre içinde alınmayan kedilerin, başvuran kişilerle irtibata geçerek sahiplendirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan birçok evcil hayvan da çıkarılmıştı. Kurtarma çalışmalarında "Mestan" adlı kedi, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaklaşık 100 saat sonra kurtarılmıştı.

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