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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılmasının ardından açıklamalarda bulundu
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Türkiye

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor

Kent genelinde çeşitli noktalarda kurulan çadır kentlerde depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Ömer Ürer,İbrahim Yozoğlu   | 02.11.2020
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

İzmir

İzmir'de depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için çeşitli bölgelerde kurulan çadır kentlerde, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Bornova ilçesinde AFAD tarafından Bornova eski ilçe stadında oluşturulan 210 çadırdan oluşan çadır kentte Türk Kızılay, Bornova Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tamamına yakını dolu olan çadır kentte kalan vatandaşların yiyecek, içecek, giysi ve battaniye gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Evleri hasarlı olduğu için çadıra yerleşen Ferhat Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentin çok kısa sürede kurularak geçici barınma ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Evleri hasar gördüğü için ailece çadıra yerleştiklerini anlatan Altın, şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından Türkiye'nin her noktasından buraya yardımlar gelmeye başladı. Türkiye'nin böyle bir durumda dayanışma halinde olacağını biliyorduk ve buna tanıklık ettik. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yiyecek, giyecek ve bunun gibi birçok ihtiyacımız ülkemizin dört bir yanından geliyor. Şu anda durumuz çok şükür iyi. İzmir'in birçok noktasında depremden etkilenenler için barınma sağlandığını duyduk. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Evlerine girmeye korktuklarını belirten Güler Tombaz da geçirdikleri zor günlere rağmen çadır kentte tüm ihtiyaçlarının hızla karşılanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Tombaz, "Çok çabuk bir şekilde barınma ihtiyacımız giderildi. Her ihtiyacımız gideriliyor. Allah beterinden korusun. Çok üzgünüz ve psikolojik olarak kötüyüz ama burada her şeyimiz var ve bir ihtiyacımız yok. Allah bir daha göstermesin." diye konuştu.

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