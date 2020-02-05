Euro
6.60
Dolar
5.98
BIST 100
122,136.20
Altın
1,554.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan biri kadın 3 kişi Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 05.02.2020
İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkisinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan biri kadın 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinden yardım istedi. 

Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.

Sarp arazide arama yapan ekip, 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları kurtardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği

Benzer haberler

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı

AKUT Başkanı Şalcı: Elazığ'daki deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerindeydik