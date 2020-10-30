Euro
9.78
Dolar
8.38
BIST 100
1,112.37
Altın
1,876.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
logo
Türkiye

İzmir'de camiler depremzedeler için açık olacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 30.10.2020
İzmir'de camiler depremzedeler için açık olacak Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük yüksek artış sürüyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 234 bini geçti
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı
Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı
Rusya'da son 24 saatte 18 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Çevre illerden İzmir'e çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi

Çevre illerden İzmir'e çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi
Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu