İzmir'de bir aylık yağmur 3 günde yağdı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı." dedi.

İZMİR

İzmir'de kaydedilen son 3 günlük yağış miktarı, 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstüne çıktı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de son 3 günde etkili olan sağanağın gece yarısına kadar süreceğini belirtti.

İzmir'in son 3 günde aldığı yağış miktarının, son 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstünde olduğu bilgisini veren Gültekin, "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı." dedi.

Latif Gültekin, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklığının azalacağını, salı gününden itibaren yine yağış beklediklerini de aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise son 3 günde kentin pek çok bölgesinde metrekareye 250 kilograma yakın yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışların başladığı 9 Ocak gecesinden bu yana belediye ekiplerinin sahada olduğu, 2 bin personelin 500 araçla aralıksız görev yaptığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında, heyelandan kapanan yollara ve taşan derelere müdahale edildiği, su çekme, devrilen ağaçları kaldırma, kar küreme, tuzlama ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Muhabir: Meriç Ürer, Efsun Yılmaz