Euro
9.90
Dolar
8.46
BIST 100
1,165.34
Altın
1,892.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen İzmir'de önümüzdeki 5 gün yağış beklenmediğini bildirdi.

Ali Korkmaz   | 04.11.2020
İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor

İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminde, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar deprem bölgesinde yağış beklenmediği belirtildi. 

İzmir'de yarın ve cuma günü havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece civarında olacağı bildirildi.

Aynı bölgede, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren havanın az bulutlu, en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Rüzgarın ise cumartesi günü hafif ve orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise hafif kuvvette eseceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 419 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk

Benzer haberler

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor

Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara ve Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara ve Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı