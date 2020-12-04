İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.