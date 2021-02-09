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İzmir'de 123 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Urla açıklarında 87'si Türk kara sularına itilen olmak üzere 123 sığınmacı kurtarıldı.

Ali Korkmaz   | 09.02.2021
İzmir'de 123 sığınmacı kurtarıldı

izmir

Urla ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla 36 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Dikili ilçesindeki iki ayrı lastik botta ve Seferihisar açıklarındaki can salları içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 87 sığınmacı da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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