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İzmir adliye şehitlerini anıyor

İzmir'de 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ın fotoğrafları kentin birçok noktasında yer alıyor.

Yusuf Şahbaz   | 04.01.2020
İzmir adliye şehitlerini anıyor Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen Fethi Sekin'in, şehit edilişinin üçüncü yılında kentteki panolar ve bilboardlarda fotoğrafları bulunuyor.

Bu arada, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında da Fethi Sekin ile Musa Can'ın fotoğrafların bulunduğu görsel yer aldı.

Görselde "Ve İzmir şehitlerine selam durur!" ifadesi kullanıldı.

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