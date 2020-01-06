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İzmir adliye şehitleri anılıyor

İzmir Adliyesi'ne 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, düzenlenen törenle anıldı.

Yusuf Şahbaz   | 06.01.2020
İzmir adliye şehitleri anılıyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

İzmir Adliyesine 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için anma programı düzenlendi.

İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen programda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Sekin ve Can'ın hayatını anlatan video gösterildi, bu esnada katılımcıların gözyaşı döktüğü görüldü.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, törende, Sekin ve Can'a rahmet diledi.

Saldırının sadece adliye binasına değil Türk yargısına ve adaletine yapıldığını vurgulayan Birkan, "Teröristler kahraman polis memuru Sekin'i unuttular. Sekin, ölümü göze alarak bizim namusumuzu savunmuştur. Fethi Sekinler asla bitmeyecek. Çünkü biz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız. Türk yargısı yolundan, çizgisinden asla vazgeçmeyecektir." dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ise vatanseverliği en iyi anlatan tanımın ülke için can vermek olduğunu dile getirdi.

Sekin'in saldırıyı bertaraf etmek için tereddüt duymadan canını ortaya koyduğunu kaydeden Güre, "Gözünü kırpmadan yürüdü. Eğer bu kahramanca karşı koyma olmasaydı Türkiye belki de bir kırılma yaşayacaktı ve İzmir gibi bir metropolde, kentin merkezinde bu eylemleriyle İzmirlileri ve Türkiye'yi yeise sürükleyecek bir başlangıca iteceklerdi. Fethi Sekin buna canı pahasına 'dur' demiştir." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise milletlerin ancak kahraman evlatlarıyla varlıklarını sürdürebileceğine işaret etti.

Türk milletinin de kahraman evlatları sahip olma konusunda dünyanın en şanlı milletlerinden biri olduğunu vurgulayan Aşkın, "Bu yüce ruh bundan 3 yıl önce burada da ortaya çıktı. Bölücü terör örgütü mensupları İzmir Adliyesi'ne tarihin gördüğü en kanlı eylemi yapmak için gelmişlerdi. Hiçbir zaman olmadığı kadar çok silahla gelmişlerdi. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Fethi Sekin vardı." diye konuştu.

Kahraman Türk evlatlarının milletin geleceğini kurtardığını ifade eden Aşkın, İzmir'in dağlarında Fethi Sekin kokulu çiçeklerin açacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, şehitler için dua etti.

Bu arada tören alanına sığmayanların anma programını adliye koridorlarından takip ettiği gözlendi.

Programa, şehitler Sekin ve Can'ın yakınları, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, adliye çalışanları ve avukatlar katıldı.

Törenin ardından Sekin'in şehit olduğu yere karanfil bırakıldı.

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