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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Mustafa Hatipoğlu,Ali Ebubekir Tokcan   | 15.01.2021
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

İstanbul

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

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