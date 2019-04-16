İstanbul'un tarihi hastane binası açıldı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin restorasyonu tamamlanan tarihi binası törenle açıldı.
Istanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ecdadın bıraktığı eserlere kalbi dokunuşlar yaptıklarını, bu eserleri aslına rücu ettirme, koruma ve kendilerinden sonraki nesillere en güzel şekilde aktarmayla ilgili gayret ettiklerini söyledi.
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin restorasyonu tamamlanan tarihi binası, Vali Yerlikaya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.
Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Valilik olarak hastanenin tarihi binası ve burada bulunan türbenin restorasyonunu bitirdiklerini belirterek, bunun da kendileri için çok büyük bir nimet olduğunu söyledi.
Restorasyonun önceki İstanbul, şimdiki Ankara Valisi olan Vasip Şahin tarafından başlatıldığını, bitirmenin de kendilerine nasip olduğunu hatırlatan Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ali Yerlikaya, hastanenin tarihçesine ilişkin de bilgi vererek, yapının 1862'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Züleyha Zeynep ile Yusuf Kamil tarafından yaptırıldığını anlattı.
Aradan geçen 157 yıla rağmen ecdadın isimlerinin hayırla anıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Biz Valilik olarak sadece Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanemize değil, ecdadın bize bırakmış olduğu eserlere kalbi dokunuşlar yapıyoruz, aslına rücu ettirme, koruma ve bizden sonraki gelecek nesillerimize en güzel şekilde aktarmayla ilgili gayret ediyoruz. Burada da bunu yaptık. 41 milyonun biraz üzerinde bir rakam harcandı. Ortaya eski halini andırmayla ilgili güzel bir eser çıktığını düşünüyoruz. Bu minvalde hizmetlerimize devam ediyoruz. Yine Valilik olarak çok devam eden işlerimiz var. Yakın zaman içerisinde de Babıali içinde bulunduğumuz Valilik binamızın orta kısmını aslına rücu edecek güzel bir hizmet yapacağız. Bununla da bitmiyor. Türbelerimiz, çeşmelerimiz, hastanelerimiz var bunları gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarma görevimiz var."
"Türkiye'de doğurganlık oranı 2-2,5 bandında"
İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastanenin marka bir kurum olduğunu dile getirerek, tarihi bina haricinde yapının Valilik tarafından tamamen yenilendiğini hatırlattı.
İstanbul'daki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, şöyle devam etti:
"İstanbul'da 2018'de 146 milyon kez insanımıza sağlık hizmeti sunduk. Yani her bir insanımız yaklaşık 9 kez sağlık hizmetine ulaşmış durumda. Bunun yanında son 3 senede yaklaşık 3 bin 600 tek, çift kişilik olmak üzere İstanbul'umuza yeni ya da yenilenmiş hasta yatağı kazandırıldı. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye son 15 senede sağlıkta dünyanın sayılı iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisi haline geldi."
Türkiye'de doğurganlık oranının 1960, 70'lerde 5,5 olduğunu dile getiren Memişoğlu, şu anda bu sayının 2-2,5 bandında seyrettiğini söyledi.
Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'daki doğum oranlarına ilişkin bilgi vererek, İstanbul'da geçen yıl doğum sayısının 246 bine düştüğünü ifade etti.
"Normal doğum anne ve bebek için daha sağlıklı"
Doğurganlık oranlarının artırılması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın en az 3 çocuk demesi esasında bu toplumun genç olarak kalmasını sağlayacaktır." diye konuştu.
Primer sezaryen oranlarına ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, primer sezaryen oranlarının kamuda 17'ye kadar düşürüldüğünü ancak hala ortalamanın 25 bandında olduğunu kaydetti.
Normal doğumun hem anne hem de bebek açısından çok daha sağlıklı olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Hedefimiz İstanbul'da primer sezaryen oranını yüzde 20'lerin altına düşürmek. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz." dedi.
Memişoğlu, kentte bağımlılık, obeziteyle mücadele gibi konularda da yürütülen hizmetlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.
Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, tarihi binayı gezdi.
Törene Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Sağlık Müdürlüğü 2. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil, hastane başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser ile hastane personeli ve davetliler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.