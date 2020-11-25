Euro
9.45
Dolar
7.93
BIST 100
1,325.47
Altın
1,806.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü

İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 25.11.2020
İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü Fotoğraf: Şebnem Coşkun /AA

İstanbul

İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü

Galata Kulesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Galata ve Kız kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı. 

Aydınlatma, gün ağarıncaya dek sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 hastalarına oksijen sağlamada zorluk çekiyoruz
AB, yıl bitiminden önce Kovid-19 aşısı bekliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 266 bini geçti

Benzer haberler

İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü

İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü

RTÜK Başkanı Şahin: Dizileri, şiddeti önlemede etkileri olacak bir mecra olarak görmekteyim

Emine Erdoğan: Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim