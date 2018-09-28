İstanbul'daki ByLock soruşturmasında 15 tutuklama

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan aralarında öğretmen ve çoğu meslekten ihraç edilmiş kamu görevlisi 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Yeni bebeği olduğu için gözaltı işlemi yapılmayan bir şüphelinin evde ifadesinin alındığı, diğer bir şüphelinin ise ifade işlemleri bitmemesi üzerine emniyete geri gönderildiği öğrenildi.

Savcılığın Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 19 şüpheliden 15'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik, bir şüpheliye adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi uygulanmasını, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakılmasını hükme bağladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Eylül'de, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Murat Kaya,Başak Akbulut Yazar



