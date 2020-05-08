İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.
İstanbul
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişinde trafik akışı akşam saatlerinde arttı.
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Mahmutbey Gişeleri ve Cevizlibağ'da, Anadolu Yakası'nda ise D-100 ve TEM Otoyolu'nda yer yer trafik oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.