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Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Hikmet Faruk Başer   | 08.05.2020
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişinde trafik akışı akşam saatlerinde arttı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Mahmutbey Gişeleri ve Cevizlibağ'da, Anadolu Yakası'nda ise D-100 ve TEM Otoyolu'nda yer yer trafik oluştu.

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