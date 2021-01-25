İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.11 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.
Istanbul
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.
İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.11 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.