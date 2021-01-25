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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.11 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Mustafa Hatipoğlu, Emrah Gökmen   | 25.01.2021
İstanbul'da trafik yoğunluğu Fotoğraf: İsa Terli/AA

Istanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı. 

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.11 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

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