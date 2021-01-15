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Türkiye

İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı

İstanbul'da yolcuların toplu taşıma araçlarına, HES kodu eşleşen İstanbulkartla binişini zorunlu kılan uygulamaya geçildi.

Emin İleri   | 15.01.2021
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı

İstanbul

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi işlemleri aralık ayında başlatıldı. 

Bu kapsamda, 15 Ocak 2021'den itibaren toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

İBB verilerine göre İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor.

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