Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 10.10.2020
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti. 

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 hastası baba, çocuğuna olan hasretini camın ardından gideriyor
Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu

PKK'nın katlettiği AK Parti'li Muştu'nun ailesi acı dolu geceyi unutamıyor

Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı

PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı