Euro
9.09
Dolar
7.42
BIST 100
1,446.95
Altın
1,878.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 29.12.2020
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı ve gençlik yapılanmasına sansasyonel eylemler gerçekleştirmeleri için talimatlar verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 81 milyon 673 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kuveyt Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
Japonya Başbakanı Suga: Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Irak güvenlik güçleri Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı

Irak güvenlik güçleri Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı
Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor

Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor