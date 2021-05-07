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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Halis Akyıldız,Halil Demir   | 07.05.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor.

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