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Türkiye

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Halil Demir   | 20.04.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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