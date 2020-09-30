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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim Halil Aktürk,Halil Demir   | 30.09.2020
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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