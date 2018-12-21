İstanbul'da suç örgütüne operasyonda çok sayıda gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye 21.12.2018 İlyas Kaçar Istanbul

İstanbul'da suç örgütüne operasyonda çok sayıda gözaltı
Fotoğraf: Ahmet Bolat

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde toplandı.

Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin de destek verdiği görevliler, yerleşkeden ayrılarak kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere baskın yaptı. Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: İlyas Kaçar

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