İstanbul'da şiddetli yağış hava trafiğini aksattı

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

İSTANBUL

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

#İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/Z3OaWLyzjQ pic.twitter.com/jXCEtEuI7U — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 27 Haziran 2018

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.

Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.

Hava trafiği daha sonra normale döndü.



Muhabir: İzzet Taskiran