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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kuzey doğu yönündeki şiddetli poyraz, tüm İstanbul'da etkili oluyor.

Alptekin Soykan,İbrahim Halil Aktürk,Ali Cevahir Aktürk,Berk Özkan   | 07.04.2020
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul

Kentte şiddeti zaman zaman 80 kilometre hızlara ulaşan rüzgar yüzünden çok sayıda çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşandı.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal, Tuzla, Başakşehir, Üsküdar, Fatih, Pendik, Esenler ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan çok sayıda çatı uçması ve ağaç devrilmesi olayına itfaiye, polis ve belediye ekipleri müdahale etti.

5 katlı binanın çatısı karşı binaya uçtu

Esenler Tuna Mahallesi 417. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısı karşı binaya uçtu. Çatı uçması sonucu iki binada da hasar meydana geldi.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki malzemeler yola uçtu. İtfaiye ve belediye ekipleri, duruma müdahale etti. Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı yola uçtu. Belediye ekipleri yola uçan çatı parçalarını temizledi.

Dalga boyları zaman zaman 1 metreyi aştı

Şiddetli rüzgar denizde de etkili oldu. İstanbul Boğazı ve denize sahili olan ilçelerde dalga boyları zaman zaman 1 metreyi aştı.

Şiddetli rüzgarın gece saatlerinde ve yarın da etkisinin sürmesi bekleniyor.



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