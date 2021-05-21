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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
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Türkiye

İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava, yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentin bazı ilçelerinde yağış başladı.

21.05.2021
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı

İstanbul

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Beşiktaş, Şişli, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Bağcılar'da yağış etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Yağış nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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