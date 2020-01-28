Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
121,033.80
Altın
1,578.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli binanın yıkımına devam ediliyor Elazığ'daki deprem anı ve yıkılan bina güvenlik kamerasında
logo
Türkiye

İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 28.01.2020
İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul ve Kuşadası, Adriyatik'e açılan küresel liman olacak

İstanbul'da deniz ambulansları 3 yılda 9 bin 800 hasta taşıdı

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da yağmur bekleniyor

İstanbul'da yağmur bekleniyor
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı