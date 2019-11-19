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İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.

Gökhan Yılmaz   | 19.11.2019
İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

İstanbul

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen, 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır."

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