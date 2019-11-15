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İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı

İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emrah Gökmen   | 15.11.2019
İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı

İstanbul

İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

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