İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı
İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.