Euro
8.74
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,915.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul'un batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 26.08.2020
İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1271, Hindistan'da 1059, Meksika'da 650 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
Afrika'da son 24 saatte 7 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD'de Kovid-19 hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı

İstanbul 2020 Formula 1 takvimine girdi

Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlığı evliliğe uzandı

Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlığı evliliğe uzandı
Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi
FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi